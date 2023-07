Púr Múdd on Eesti tantsumuusika duo, mis loodi 2015. aastal. Ansambli liikmed on Joonatan Toomiste ja Oliver Rõõmus. Võsu rannafestivalil astus Púr Múdd üles koos lauljatar Grete Paiaga , kes tutvustamist ei vaja.

Kristina Pärtelpoeg uuris ansamblilt Púr Múdd, kas nende väikesest loost «I am the real winner here» tuleb ka täisversioonis lugu? «Kui, siis ainult kümnetunnine versioon,» vastab üks Púr Múddi liikmetest. «Lühike ja konkreetne vastus on «ei»,» vastab teine bändi liige.