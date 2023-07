Nädal algab täiskuuga Veevalajas, mis tähendab, et paljud protsessid elus tõusevad taas haripunkti ning emotsioonid intensiivistuvad. Õnneks on Veevalaja tähemärk iseenesest arukas ja isiklikul tasandil väldib äärmuslikke emotsioone - kulmineeruda võivad nüüd rohkem sellised situatsioonid, mis on seotud inimgruppide, inimkonna ja kollektiiviga.