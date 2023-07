Marek Sadam rõõmustab, et ta sai Viljandi pärimusmuusika festivalil üles astuda. Millised on muusiku emotsioonid kodulinna publikule esinemise järel? «Väga võimsad. Ma ei arvanud kunagi, et mind Viljandi pärimusmuusikafestivalile kutsutakse, sest ma teen autorilaulu,» räägib Sadam.