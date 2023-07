RASE MEES? ⟩ Arstid leidsid India mehe kõhust midagi uskumatut

Nagpuris Indias sündinud Sanju Bhagati tabasid tõsised tervisemured 1999. aastal, kui tema süda peaaegu seisma jäi. Mehe kõht oli kasvanud nii suureks, et ta ei saanud enam sisse hingata. Ta viidi haiglasse, kus arstid esmalt arvasid, et kõhus on ülisuur kasvaja. Koheselt alustati ettevalmistusi operatsiooniks.

Arstid olid hämmingus, kui nad kõhtu avades nägid seal kasvaja asemel hoopiski beebit. Sanju Bhagati kõhus oli tema sündimata jäänud vend, kes oli tema sees kasvanud rohkem kui 35 aastat. Tegemist on üliharva esineva loode-lootes (fetus-in-fetu) seisundiga. Üks kaksik ei eraldu arengu käigus teisest ja hakkab kasvama teise kaksiku kehas. Kaksik, kes kasvab teise sees, on tavaliselt väga väike ja väärarenguga ning teda kutsutakse parasiit-kaksikuks.

Mees, kes paistis välja nagu oleks ta rase, elas 36 aastat koos oma kaksikuga, kes oli tema sees. Sanjul oli pidevalt kõht punnis, kuid teda ümbritsevad inimesed leidsid, et see on naljakas. Tema kogukonnas viidati talle kui «rasedale mehele», kuna ta paistis oma kõhu poolest teiste seas silma.

Ei läinud arsti juurde

Lapsena ei olnud Bhagatil tervisega mingit muret. Suuremaks saades aga hakkas järjest kasvav kõht üha rohkem häirima ja takistas töötamist talus. Kuna ta tahtis oma pere toetada, jätkas ta tööd hoolimata sellest, et tema üle naerdi. Kuigi Bhagati pereliikmed palusid tal minna arsti juurde, ei tahtnud mees tööst eemal olla. Lõpuks polnud tal enam valikut, kui ta kiirabiga Mumbai haiglasse viidi, vahendavad unilad.com ja History Photographed.

Kui arst oma käe mehe kõhu sisse pani, siis kõigepealt ütles ta, et kõhus on palju konte. Seejärel tulid nähtavale jäsemed. «Me olime kohkunud. Olime segaduses ja hämmastunud,» meenutab arst, kes protseduuri juures viibis. «See oli šokeeriv.»

Pärast kaksiku eemaldamist kõhust pöördus mees tagasi oma igapäevaelu juurde, kuid naabrid meenutavad teda ikkagi kui «rasedat meest».