«Suurim hirm on keskpärase elu ees.» Äsja uue loo avaldanud reket ujus Muhumaalt Saaremaale

Eile, 28. juulil avaldas reket uue loo «Panama paberid», millele valmis ka Felix Laasme käe all suvises Euroopas filmitud muusikavideo. Tantsulist laulu on inspireerinud memento mori, mis tuletab artistile iga päev meelde, et elu erilised hetked on tublisti paremad, kui neid saab jagada õigete inimestega.

Päev pärast singli ilmumist pani räppar end aga tõsiselt proovile! Nimelt toimus laupäeval juba 30. korda Väikese väina avaveeujumine, mis oli ühtlasi Eesti avaveeujumise seeriavõistluste viies etapp.

Ujujad läbisid üle kahe kilomeetri pikkuse vahemaa Muhumaalt Vahtna sadamast Saaremaale Orissaare sadamasse.

Kõigis vanuseklassides läks ühisstarti 159 meest ja naist. Nende seas ka räppar reket.

«Kohe kindlasti seda enam ei tee. Kuni järgmise korrani,» kirjutas räppar sarkastiliselt ühismeedias. Räpparil kulus väina ületamiseks tund ja kümme minutit, kahel kiiremal, noormeestel vanuseklassidest 17–19 ja 20–29, kulus väina ületamiseks veidi üle 27 minuti.

Räppar avaldas Elu24-le, et avaveeujumise vastu on tal huvi juba lapsepõlvest. «Mõte tuli sellest, et minu kasuisa Olav Lukin, keda peetakse avaveeujumise korüfeeks Eesti ujumismaailmas, tõi meid juba mitukümmend aastat tagasi koos perega Muhumaad ja Saaremaad avastama,» meenutas reket.

«Üks põhjus oli ka see, et tal oli üks avaveeujumise etappe Muhumaalt Saaremaale. Kuna sellest toredast üritusest täitus nüüd 30 aastat, mõtlesin, et kuna ma käin tihti Saaremaal, oleks tore, kui iga kord üle väina sõites vaatan paremale või vasakule ja saan mõelda, et olen siit kunagi üle ujunud.»

Treenima hakkas räppar ujumiseks juba jaanuaris. «Oleme ausad, ei olnud kõige tugevam sooritus, aga kuna ma ei ujunud aega, olen oma tulemusega väga-väga rahul,» tõdes reket, kes ei ole varem sellist avaveedistantsi ujunud. «Mul on hea meel, et otsustasin selle ette võtta, ja usun, et teen seda kunagi veel,» arvas ta.