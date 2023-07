Ärimees Andres Peets pidi lennujaamas pool päeva ootama. «Jõudsime ikka keskööks Nizzasse kohale»

Peetsi postituse all leidub kommentaare, kus väidetakse, et mõne sihtkohaga toimib lennuühendus hästi. «Brüsselisse lennata ju saab ja muud polegi vaja,» ütlevad mõned kommenteerijad irooniliselt. Paljud tõdevad, et Lufthansaga lennates on tõepoolest hilinemine probleemiks ning seda tuleb ette päris tihti.

«Tallinna lennujaam on imeliselt mõnus ja armas, aga hakkab muutuma Eesti disainimuuseumiks,» leiab Ago ja soovitab lennu alguskohaks valida Riia. «Lenda Riiast. Lennujaam on õudne, aga parkimine odav. Piletid odavamad. Muide, kui meil tegutseks oma riiklik või poolriiklik lennukompanii, mis lendaks ka Tallinnast, oleks pilt hoopis teine. Lätlased julgesid Air Balticuga rikkuda igasuguseid reegleid, aga Riiast saab lennata. Meie Eesti Õhuga ei julgenud ja nüüd on meil armas lennujaam, kust ei saa korralikult isegi Kopenhaagenisse,» ütleb ta.

Tallinna lennujaam Foto: Konstantin Sednev

«Uskumatu tõesti, mis toimub. Kui ikka on planeeritud kohtumine, siis tuleb mitu päeva varem kohale minna, muidu ei saagi sündmusel osaleda,» avaldab Helen arvamust. «Õnneks, kui hilinemine on kolm tundi, siis (makstakse – toim) kompensatsiooni, kuid raha rahaks, kui sündmus (on – toim) prioriteet... Kurb, mis toimub meil... Sedasi peaaegu iga lennuga...,» ütleb ta.