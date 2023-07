Sandra ja Jalmar Vabarna tõestavad, et abielu purunemine ei tähenda, et muusika katkeb. Hiljuti lahutusest teatanud Vabarnad kütsid koos Trad.Attack!'iga Viljandi lossimägedes lava kuumaks ja näitasid, et nende muusikaline side ei ole kuhugi kadunud!