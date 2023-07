OMA STIILI LÄBI ⟩ Soome suunamudija tutvustab noortele usku ja kiriku olemust: ma ei usu enam kristluse jumalasse

Helsingi Sanomat kirjutab, et Helsingi ja Vantaa kirikud on palganud agaralt erinevaid sotsiaalmeedia mõjuisikuid, et jõuda paremini noorema sihtrühmani. Eesmärk on levitada teavet usust ning kirikust ja kummutada eelarvamusi, mis inimestel, eriti noortel tihtipeale seoses kirikuga on.