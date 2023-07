PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 29. juuli: Neitsi elu kulgeb harmooniliselt, Amburi asjad laabuvad justkui iseenesest

Hea aeg armastatud inimesega kohtumiseks ja ühiseks tegutsemiseks. Mida iganes ette võtate – üheskoos edeneb see kiirelt.

Kindlustunde annab see, kui tajud, et sinu ümber on inimesed, kes võtavad sind sellisena, nagu sa oled ning peavad sind kalliks.