Sel nädalavahetusel toimub 30. korda Viljandi pärimusmuusika festival. Viljandi folgi nime all tuntud nädalalõpp on täis värve ja emotsioone, muusikat ja sõpru. Festivali melu on nautima tulnud ka armastatud džässlaulja Kadri Voorand .

«Meeleolud on ülevad, sain just festivalialalt oma esimese kõhutäie ja nüüd hakkan sööma,» räägib Voorand, et edasi on plaan kuulama minna Andre Maakerit. «Ega ma alles jõudsin siia, kuid nende meeleolude pärast ma kohal olengi. Kõik on täpselt nii nagu ma ootasin,» jagab Voorand rõõmsalt.