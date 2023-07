HINNAD NAGU TIPPRESTORANIS ⟩ Viljandi Folgil tuleb pokaali veini eest välja käia 9 eurot

Eesti Vabariigi president Alar Karis ütles festivali avamisel, et Viljandi pärimusmuusika festival on võimas nähtus meie kultuurimaastikul. «See on oma olemise ja kasvamisega andnud võimsa hoo kogu meie pärimuslikule liikumisele. On selge, et ilma «Viljandi folgita» ei oleks pärimus meie inimeste teadvuses ja elus nii kindlalt ning elusalt. See on Eestile ja eestlastele väga oluline, et me tajuksime oma juuri ja oleksime kontaktis oma pärandi ja eelnevate põlvedega - oma looga. See annab meie väiksele rahvale erakordse väe. Väe, millega kõikides tormides hakkama saada, millele toetuda. See on meie salaseljatagune ja varjus varaait,» lisas president Karis.