Saatest on nüüd mõni aeg möödas. Mis peale seda teie elus toimunud on? Kas tuleb ka uus hooaeg saatel?

Me oleme tänu saatele vist Eestis natuke nagu kuulsad. Nii palju eestlasi käib meid poes tervitamas ja toovad meile kodumaiseid asju, näiteks hapukoort, komme, tatart jpm. Nad on väga tänulikud, et lasime neid nii lähedale läbi saate ning neil oli võimalus lähedalt näha kogu kolimise protsessi. Paljud inimesed saadavad kirju, et nad said tänu saatele kuhjaga inspiratsiooni sellise suure elumuutuse jaoks. Nii palju positiivset! Toimetame ikka oma vintage-poega «Oystersvintage» ja avame varsti uue poe.