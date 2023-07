VIDEO ⟩ Tsivilisatsiooni eest põgenenud inimesed leiti metsast surnuna

Ametivõimud on tuvastanud kahe õe, 41-aastase Christine Vance'i ja 42-aastase Rebecca Vance'i ning Rebecca 14-aastase poja mumifitseerunud surnukeha. Gunnisoni maakonna koroner Michael Barnes ütles, et säilmed leiti telgist ja selle ümbrusest Gunnisoni metsakaitsealal asuvast telkimiskohast, umbes 14,5 kilomeetri kaugusel Colorado osariigi Ohio Cityst, kirjutab The Guardian.