Jõusaali trenažööril jooksnud ameeriklanna kukkus ja suri

See jõusaalikülastus jäi Delrie viimaseks.

«Ta tahtis masinat aeglustada. Arvasin, et ta lihtsalt jättis jooksusammu vahele. Ta lihtsalt kukkus kokku ja lõi pea vastu masinat,» kirjeldas Delrie õde emotsionaalselt õnnetust, mis lõppes naise surmaga.

Paljud treenijad tõttasid appi, kuid Marissa sõnul ei olnud nende seast ühtegi jõusaali töötajat. «Arvan, et nad olid šokis,» pakkus Marissa.

Teadvusele Delrie enam ei tulnud ja ta suri hiljem haiglas. Organidoonorina päästis Delrie viie inimese elu. «Viis inimest, just praegu. Ta päästab elusid. Kui suur su süda peab olema, et sa ka pärast [surma] elusid päästad. Mõelda vaid, et keegi kõnnib ringi tema suure südamega,» rääkis Marissa emotsionaalselt.