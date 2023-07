UUS JÕEKALDA JA MARGNA DUO? ⟩ Andrei Zevakin ja Robin Valting saavad oma reisisaate

Valting sõnas, et kuna ükskõik, mida nad teevad, on fännid alati nii sees, siis tahavad nad, et reisisaade oleks ka võimalikult fännidega seotud. «Te saate meile pidevalt ülesandeid anda läbi Elisa Instagrami, et mida peaksime Ameerikas tegema.»