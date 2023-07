Kohus kaalub Michael Jacksoni seksuaalse kuritarvitamise kohtuasjade taasavamist

California apellatsioonikohus kaalub kahe mehe rahuldamata jäetud hagide uuesti menetlusse võtmist. Hagejad väidavad, et Michael Jackson kuritarvitas neid seksuaalselt aastaid tagasi, kui nad olid lapsed. 2013. aastal esitas hagi Wade Robson ja 2014. aastal James Safechuck.

Need kaks meest said laiemalt tuntuks oma lugude rääkimisega HBO 2019. aasta dokumentaalfilmis «Leaving Neverland». Mõlemad kaebasid kohtusse MJJ Productions Inci ja MJJ Ventures Inci ehk kaks korporatsiooni, mille ainuomanik ja -osanik oli Jackson.

Robson, kes on praegu 40-aastane koreograaf, kohtus Jacksoniga, kui ta oli viieaastane. Seejärel esines ta Jacksoni muusikavideotes ja salvestas muusikat tema plaadifirmale. Robsoni hagis väideti, et Jackson ahistas teda seitsme aasta vältel.

Praegu 45-aastane Safechuck ütles oma hagis, et kohtus Jacksoniga Pepsi reklaami filmimisel, kui ta oli üheksa-aastane. Ta väitis, et Jackson helistas talle sageli ja tegi talle kingitusi, enne kui asus seksuaalse kuritarvitamise juhtumite jada juurde.

2021. aastal otsustas kõrgema astme kohtunik Mark A. Young, et kahel ettevõttel ja nende töötajatel ei olnud seaduslikku kohustust kaitsta Robsonit ja Safechucki Jacksoni eest, ning keeldus hagide menetlemisest. Kuid eelmisel kuul tehtud esialgse otsusega muutis California teise ringkonna apellatsioonikohus kohtuniku otsust ja määras, et juhtumid tuleb uuesti arutlusele võtta. Jacksoni pärandvara advokaadid püüavad veenda apellatsioonikohut, et seda ei juhtuks.