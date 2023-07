ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Eesti kohtub USA osariigi Texasega juba 25 aastat. VAATA KA VIDEOT.

Texase kana. Lind, mitte toit

Meil oli üks kapp, tegime kapiuksed lahti, kana astus kappi, võttis koha omaks ja siis ta elas meil pikka aega seal kapis. Vahel lasime välja jalutama. Kõik teadsid, et see on Texase kana. Kuni ühel hektel laekus üks proua, kes rääkis, et tema on kuulnud, et meil on kana ja temal on kana kaduma läinud. Et kas ta saaks oma kana nüüd tagasi."