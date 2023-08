Kanada popstaar The Weeknd, kelle kodanikunimi on Abel Makkonen Tesfaye, astub täna, 12. augustil esimest korda oma 12 aastat kestnud karjääri jooksul Eesti publiku ette. Tallinna lauluväljakul esineva The Weekndi kontsert müüdi välja vähem kui kahe nädalaga ja huvi maailma ühe suurima artisti vastu on suur. Seda vaatamata varasematele ja hiljaaegu tekkinud skandaalidele, mis on kanadalase mainele kerge hoobi andnud.