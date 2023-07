Kirsti Timmer noortest emadest: kui lapsega ei suhtle, ei toimu ka kõnes arengut

Ajakirjanik Kirsti Timmer võttis sotsiaalmeedias sõna emade teemal, kes satuvad tihtipeale tema vastuvõtule sarnase murega: nende lapsel on juba vanust, ent mudilane ei suuda rääkida. Timmeri sõnul algab kõik aga suhtlusest ema ja lapse vahel.

«Mul käib vastuvõtul päris palju inimesi murega, et laps ei hakka rääkima. Vanust juba on, aga sõnad ei tule. Samas vaatan tänaval noori emasid, jalutavad lastega, endal kõrvaklapid peas ja telefon käes! Just äsjagi nägin päris mitut sellist jalutajat,» kommenteerib Timmer avameelselt.