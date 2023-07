VIDEO ⟩ Tapetud räppari Tupac Shakuri disainitud sõrmuse eest maksti üle miljoni dollari

USA maha lastud räppari Tupac Shakuri disainitud rubiinide ja teemantidega kullast kroonisõrmuse eest maksti Sotheby’se oksjonimaja oksjonil üle miljoni dollari (900 000 eurot). Oksjonimaja teatel on see kõige väärtuslikum hiphopiga seotud ese, mis on kunagi oksjonil müüdud.