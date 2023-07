VÜRTSIKAS INFO ⟩ Britney Spearsi autobiograafia ilmumine on pausil: liigselt teavet ekskallimate kohta

Mirror kirjutab, et Britney Spearsi autobiograafia «The Woman In Me» ilmumiskuupäev on lükkunud edasi seoses sellega, mida lauljanna kirjutab raamatus enda endiste kallimate Justin Timberlake'i ja Colin Farrelli kohta. Britney Spears oli Justin Timberlake'iga suhtes aastatel 1999–2000 ja Colin Farrelliga 2003. aastal.

Arvatakse, et Timberlake'i ja Farrelli algatatud kohtuvaidlused on põhjustanud tõrkeid raamatu avaldamisel. Kahe endise kallima hinnangul sisaldab Britney autobiograafia nende kohta liigagi detailseid väiteid. Asjaga kursis olev allikas on väitnud avalikkusele, et kui Britney neid avaldusi meeste kohta oma raamatust ei eemalda, tegelevad asjaga edasi advokaadid.