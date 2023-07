PAPARATSO ⟩ Ahistamises õigeks mõistetud Kevin Spacey tähistas kohtuotsust sõprade ja viskiga

Süüdistused Spacey vastu ilmnesid osana MeToo liikumisest, mille käigus on esitatud filmitööstuses arvukalt väiteid seksuaalsete kallaletungide ja ahistamise kohta. See ajendas Londoni politseid asja uurima ja The Old Vici teatris tema ametiajal toimunut üle vaatama.