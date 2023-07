FESTIVALINEEDUS ⟩ Soome melomaanid peavad jälle pettuma, Ellie Goulding tühistas ootamatult kontserdi

Goulding pidi olema festivali peaesineja ning üritus on tänaseks välja müüdud. Festivali korraldaja tõdeb, et see on kahetsusväärne uudis, ent õnneks suudeti leida ruttu asendusesineja, kelleks on Soomes populaarne bänd Haloo Helsinki!. Selgus, et ka eelmisel aastal jäi Qstock festival ilma esmalt valitud peaesinejata. Eelmisel aastal oli festivali peaesinejaks planeeritud Ameerika räppprokkbänd Limp Bizkit, kes teatas samuti, et ta tühistab üles astumise.