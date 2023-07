«Kohalikud olid nii abivalmid ja seda olukorras, kus nende endi kodud põlevad. Meie jaoks on see turismipiirkond, aga nende jaoks kodu,» räägib disainer Xenia Joost, kes mõni päev tagasi saabus metsapõlengutega võitlevalt Rhodose saarelt. «Meil eestlastena ei ole aimu, mis see metsatulekahju on... Ma ei teadnud, mida tähendab sajameetrine leek.»