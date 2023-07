Laulja Vaido Neigaus on valmis saanud uue suvise loo. Sõnade taha on peidetud aga sügavam sõnum. «Lõppude lõpuks hakkab see kõik käärima ja tunned, et see pole õige,» meenutab Neigaus tundeid minevikust, mis aitasid kaasa uue loo kirjutamisele.