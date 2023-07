Näitleja Marilyn Jurman astub doktorantuuri: olen alati olnud vaimustatud inimestest ja sellest, kuidas toimime

«Psühholoogiaõpingud olid minu unistus alates keskkoolist, kuid kuna ajal, mil mina lõpetasin keskkooli, ei olnud matemaatikaeksam kohustuslik ja seega ma seda ei teinud. Samas oli tol ajal psühholoogiasse sisseastumiseks seda vaja. Kuna hirm, et kukun eksami läbi, oli liiga suur, siis otsustasin, et see uks jääb mulle suletuks ja valisin teise tee,» nendib Marilyn Jurman toimetusele. «Aastal 2016 vaatasin erinevaid erialasid, et minna edasi õppima, ja avastasin, et enam ei nõuta matemaatikaeksamit, vaid on sisseastumiseksam.» Nii alustas ta õpinguid psühholoogia erialal. «Astusin sisse psühholoogia bakalaureusse ja peale seda magistrisse!» Nüüd avaldab näitleja, et sügisest on plaan astuda doktorantuuri.