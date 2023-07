VIDEO ⟩ Välismaal kontserdil käinud Anett Kontaveit oli kuulsast räpparist käeulatuse kaugusel

Alles hiljaaegu tuli ilmsiks, et tennisist Anett Kontaveit on vigastuse tõttu sunnitud profikarjääri lõpetama. «Ringvaates» tõdes naine, et nüüd saab ta teha asju, mida varem nii kergelt teha ei saanud. «Näiteks reedel lähen New Yorki räppar Drake'i kontserdile. See on mingi asi, mida ma ei ole saanud planeerida, et lihtsalt reisida, mitte tennise jaoks, vaid niisama,» ütles ta saates.