VIDEO ⟩ NII NUNNU! Jaagup Kreem kutsus kontserdile ukulelega tulnud väikse fänni lavale

Terminaatoril on käimas juba 36. tegutsemisaasta ning selle aja jooksul on inimesi rõõmustatud väga paljude laulude ja esinemistega. Seekordsel kontserdil kõlasid nii uuemad kui ka vanemad laulud akustilises võtmes, mis sobisid suurepäraselt Viimsi Vabaõhumuuseumi mõnusa atmosfääri ja maalilise merevaatega.

Jaagup Kreem tänas publikut, et noorem põlvkond on kaasa võetud ja kasvatatakse uusi fänne. Kuna üks noormees oli tulnud enda ukulelega, siis kutsus Jaagup ta lavale kaasa mängima. «Kuna värskel fännil polnud lood veel selged, jõuti kokkuleppele, et viimane võtab lava äärel istet ja mängib parema äranägemise järgi vanameistritega koos,» sõnab video saatnud tallinlane.