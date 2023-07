Suri Iiri muusikalegend Sinéad O’Connor

Sinéad O'Connor sündis 8. detsembril 1966. aastal Dublinis, Iirimaal, vahendab IMDb andmebaas. 14-aastaselt saadeti O'Connor Sisters of Our Lady of Charity pesumajja, kuna ta oli «problemaatiline laps» ja varastas, vahendab irishcentral.com. Irish Centrali sõnul tuntakse tänapäeval neid pesumaju «Magdalena hullumajade» nime all — need olid julmad keskaegse mentaliteediga asutused, kus naised vangistati, neilt võeti inimõigused ning neid kuritarvitati seksuaalselt ja muul viisil.