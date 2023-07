ELU25 ⟩ Ahto Muld: nõukanostalgia ja räpane tegelikkus. Kloogarand, ENSV massisuvituskoht

Vastikud pioneerilaagrid

Kõikvõimalikku vägivalda jätkus ka Kloogaranna lähistele. Paljud nõukanostalgikud kipuvad unustama, et Kloogaranda palistasid inimvaenuliku ketina erinevad lastevanglad või nagu siis neid kutsuti – pioneerilaagrid. Ajaloohuviline Muld on kuulanud kümnete kaupa kunagiste mudilaste ahastavaid lugusid elust eelmainitud laagrites, kus põhiline osa ajast möödus rivistustel Leninile truudust vandudes, sõda mängides, joonistusvõistlustel «Inimene ja piirivalvekoer» ja «Minu parim ema on pioneerijuht» osaledes. Suplema viidi lapsi rangelt rivis, kord päevas viieks minutiks, seda toimingut jälgis vilistav sadist, kes rühmadeks jaotatud elu õiekesed käbedalt veest välja kamandas, et järelkasvav põlvkond Rootsi ei ujuks. Süüa anti kohalikus kuuris, kahjuks ei oska hilisemate kirjelduste järgi kuidagi ära arvata, mis löga lapsed mekkima pidid, kuna mälestused antud koha pealt on kunagistel mudilastel tõrjutud.