NII LIHTNE ONGI? ⟩ Playboy pakkus USA räppari kontserdil rinnahoidja lavale visanud naisele tööd

Correial polnud õrna aimugi, et see ei köida mitte ainult laulja, vaid ka ajakirja Playboy tähelepanu.

Drake peatas seejärel oma esinemise, et paluda fännidel leida üles naine, kes viskas rinnahoidja lavale. Paraku ei suutnud Correia räppari tähelepanu võita. Hoopiski üks teine naine väitis TikTokis, et rinnahoidja on tema oma.

Õnneks suutis Correia tänapäeva Tuhkatriinu loos tõestada, et ta on 36G-suuruses rinnahoidja tõeline omanik, laadides sotsiaalmeediasse üles videod, mis näitavad, kuidas ta rinnahoidjast vabaneb ja selle muusikule viskab.

Correia vastas, et ta on kandideerinud ja ei jõua liitumist ära oodata. Võib öelda, et paljud sotsiaalmeedia kasutajad soovivad, et nad oleksid praegu tema nahas.