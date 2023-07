Oleksid kellegi teise valinud? Üllatav nimekiri näitlejatest, kes olid valmis «Barbie» filmis Keni mängima

Intervjuus väljaandele Vanity Fair rääkis hittfilmi «Barbie» osatäitjate otsimisega tegelenud Allison Jones sellest, kes veel oleks võinud unistuste majas Barbie-ga liituda. Sarnaselt nukkude sarjale, millel film põhineb, on ka Barbiesid ja Keneid kujutatud mitmekesiste näitlejate poolt.

Jonesi sõnul tähendasid Covidi piirangud tol ajal kolm kuud Londonis viibimist, kus filmiti suur osa filmist. Ja see tähendas, et Bowen Yang, Dan Levy ja Ben Platt ei saanud Keni mängida. «Ma ei tee nalja, nad olid väga nördinud, et nad ei saanud seda teha,» ütles ta.