VIDEO ⟩ Tornaado tegi Põlvamaa mehe majapidamises suure laastamistöö. «Järsku lõi akna pärani lahti, kõik ragises»

67-aastane Rasinalt pärit proua Elve ütles, et ta ise keeristormi ei näinud, kuna ei ela siin külas. «Nägin videolt seda keeristormi. Ei ole sellist asja veel näinud, kole pilt küll ikka. Haruldane, varem pole olnud nii. See on esmakordne, kui siin midagi sellist on,» imestab Elve, kes hoidis parasjagu Jaanimõisa külas oma nelja lapselast. «Tekitab kõhedust see, et meil ka juba tornaadod,» ütleb ta. «Meil kahju ei tekkinud, siit läks keeristorm lihtsalt mööda. Mujal oli maja otsa ära viinud. Lapsed nii kardavad nüüd. Nii kui pilved taevasse tulevad, siis ütlevad, et lähme tuppa. Eile õhtul isa saatis lapsed ruttu tuppa, kui tornaado lähenes,» räägib Elve.