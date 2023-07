Margot Robbie tasus pärast Hollywoodis edu saavutamist oma ema hüpoteeklaenu: igaüks teeks seda

Margot Robbie mängib uues «Barbie» filmis peategelast. Esilinastusel paljastas naine, et kui ta hakkas filmi eest tasu saama, maksis ta ära oma ema hüpoteeklaenu. «Kõik, mille võlgnesin oma emale, lasin tal üles kirjutada. Ta võttis tihti raha välja, et mulle laenata. Nii et ma teadsin alati: «Ma pean selle tagasi maksma,»» avaldas Robbie saates «CBS Sunday Morning».

33-aastane Austraalia näitlejanna jätkas: «Ma olin nagu: «Ema, ära isegi muretse enam selle laenu pärast. Seda pole enam isegi olemas.»»

«Ausalt,» lisas Robbie, «igaüks teeks minu asemel olles seda oma ema heaks.»

Robbie alustas näitlemist seebiooperis «Neighbors» 2011. aastal. Kaks aastat hiljem sai ta oma esimese suure rolli Leonardo DiCaprio kõrval filmis «Wolf of Wall Street».

Robbie paljastas, et ta on nii tänulik, et on karjääris seal, kus ta täna on.

«Ma tean, et olen töökas ja bla-bla-bla, aga ma olen ka kõige õnnelikum, õnnelikum ja õnnelikum inimene maailmas,» ütles Robbie väljaandele.

«Iga kord, kui ma midagi tegin, olin nagu: nüüd on see tipp. See ei muutu kunagi paremaks kui see kõik, mis mul juba on, aga tunnen, kuidas iga päevaga läheb kõik veel paremaks.»