Televaatajad murravad pead: miks ei kanna Taavi Libe enam abielusõrmust? «Seda on minultki uuritud!»

Mitmed tähelepanelikud televaatajad on märganud, et saatejuht Taavi Libe sõrmes ei sära abielusõrmust. «Korralik hulk potentsiaalseid uurivaid ajakirjanikke on kahjuks Eesti meediale kaotsi läinud,» naljatleb saatejuht ja kinnitab, et põhjust muretsemiseks ei ole, sõrmus lihtsalt segab teletööd.