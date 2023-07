VIDEO ⟩ SÜDAMETUNNISTUS HAKKAS PIINAMA? Pikanäpumehed viisid «Korstnapühkija» skulptuuri tagasi

Ka Tallinna abilinnapea ja endine kultuuriminister Tiit Terik sõnas teisipäeval toimetusele, et see on kahetsusväärne juhtum. «Skulptuur oli vaevalt jõudnud mõned kuud linlasi ja turiste raekoja platsi ees tervitada, kui väike pronksist korstnapühkija sai varguse ohvriks. Mis veider omandivajadus lööb inimestes välja, nähes väikeses suuruses skulptuure?» väljendas abilinnapea mõistmatust.