Strippar Marco Tasane on välja tulnud eriti pöörase uue muusikavideoga «Pussy kuninganna», mis on filmitud nii Tallinnas kui ka New Yorgis. Algul pidi lugu olema romantiline duett. «Aga duetidaam hüppas viimasel minutil alt ära, teeskles mingeid tervisehädasid,» ütleb Marco, kes pidi loo ootamatult täiesti ümber kirjutama, et seda soolona laulda.