Venemaa reservistid, kes saadeti Ukrainasse sõdima. Foto on tehtud 6. jaanuaril 2023 Omskis

Soome väljaanne Iltalehti kirjutab, et Briti ajaleht The Times sai kätte Ukraina sõjas elu kaotanud Vene sõduri päeviku, milles on maalitud olukorrast rindel üsna meeleheitlik pilt.