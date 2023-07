INTERVJUU ⟩ Jooga- ja tantraõpetaja Devi Loreena: «Ebaregulaarne seksuaalelu mõjutab meie tervist!»

«Uuringud on näidanud, et vaid 18 protsenti naistest kogevad orgasme läbi tavalise seksi, umbes 10 protsenti naistest ei koge kunagi orgasme ning 60 protsenti naisi on pidanud oma elus orgasmi teesklema. Ka need naised, kes orgasme saavad, kogevad enamasti vaid pealiskaudseid kliitororgasme, mitte sügavalt toitvaid sisemisi vaginaalseid orgasme,» toob jooga- ja tantraõpetaja Devi Loreena välja karmi statistika. Ta tõdeb, et sellised numbrid teevad muret, sest naudingu ja orgasmide kogemine on naiste jaoks nii palju enamat, kui lihtsalt seksuaalelu.