Merlyn Uusküla müüki pandud pulmakleit läks kui soe sai. «See on hingega loodud, tahtsin, et see saaks uue elu!»

Uhke pulmakleit leidis ostja vaid kahe nädalaga. «Minu jaoks on kõige olulisem see, et selline tähtis asi nagu pulmakleit on edasi antud hea energiaga. Mulle teeb palju rohkem rõõmu, kui uuel suvel näen uut pruuti samas kleidi, mille on ta endale ideaalseks kohandanud,» nentis Uusküla, lisades, et kleit on suuresti tema enda disainitud, koostöös õmblejaga. «Kleit on loodud hingega ja seetõttu tahtsingi, et see saaks uue elu, mitte ei jääks aastateks kappi.»