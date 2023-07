FOTOD ⟩ Näitleja ja moeikoon Jane Birkin saadeti oma laulude saatel viimsele teekonnale

Birkin oli stiiliikoon 1960ndate lõpus ja 1970ndatel. Muusika vallas on ta tuntud oma isikliku ja tööalase suhte poolest Serge Gainsbourgiga, 1968. aastal lindistati koos hittlugu «Je t'aime... moi non plus». Lugu keelati mitme riigi raadiokanalites ja Vatikan mõistis selle avalikult seksuaalsete laulusõnade tõttu hukka.

Lisaks muusikale tegeles Bikrin näitlemisega, ta on põhiliselt tuntud filmidest «Blow Up», «Death on the Nile» ja «Evil Under the Sun».