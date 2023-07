Oscari võitnud näitlejat Kevin Spaceyt süüdistatakse 12 seksuaalkuriteos, mis pandi väidetavalt toime aastatel 2001–2013. Vähemalt neli meest on väitnud, et Spacey ründas neid seksuaalselt ja sundis neid endaga vahekorda astuma. Näitleja ise on süüdistusi eitanud. Näitleja vastu andis tunnistusi ka laulja Elton John.