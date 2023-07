MART RAUDSAAR ⟩ Kas kilpkonnamaks või kliimasertifikaat?

Tarbimist on võimalik vähendada, tulu on võimalik varjata, varaga on olukord oluliselt keerulisem. Ent ikkagi tõusetub küsimus: miks on päevakorras justnimelt automaks? Inimestel on ju palju vara. Meil on kodus külmkapid, jalgrattad, päevavarjud, televiisorid, matkasaapad, mitmesugused raamatud, kindlasti arvutid ja mobiiltelefonid. Seda nimekirja võib jätkata vastavalt sellele, kui palju on kellelgi õnnestunud midagi hankida. Ja kõik need asjad on teoreetiliselt varana maksustatavad ning on kindlasti keskkonnale kahjulikud, sest ressurssi on kulunud nii nende tootmiseks kui kulub hiljem nende utiliseerimiseks. Hullemgi veel, mõned asjad nõuavad ressurssi koguni ülalpidamiseks või kulutavad samal eesmärgil elektrienergiat, mis ei pruugi olla roheline.