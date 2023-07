3. juulil ajakirjas Bulletin of the American Meteorological Society avaldatud uuringu kohaselt saab see 4000 meetri kõrgusel asuv tavaliselt külm ja kuiv paik, mis kannab nime Altiplano (hispaania keeles kõrge tasandik), rohkem päikesevalgust kui kohad, mis asuvad ekvaatorile lähemal või kõrgematel kõrgustel, kirjutab Live Science .

Atacama kõrb on eriline mitmel põhjusel: see on Maa vanim kõrb, poolustelt vaadelduna kõige kuivem ja võib-olla kõige selgem koht öise taeva vaatamiseks. Tšiili Altiplano paistab silma ka oma päikesekiirguse ehk päikeselt Maale kiiratava valgusenergia poolest. Teadlased mõõtsid platool maailmarekordiks 2177 vatti ruutmeetri kohta. Võrdluseks, Maa atmosfääri ülaosa kiirgus on uuringu kohaselt ligikaudu 1360 vatti ruutmeetri kohta.