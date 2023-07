FOTOD ⟩ Lapselaps inspireeris vanaema kirjutama raamatut. «See on tõestisündinud muinasjutt...»

Tiiu Randmann-Mihkla (63) on valmis kirjutanud omanäolise raamatu «Luna lood. Kivikuninga kuningriik», mis sisaldab toredat lugu ja vahvaid illustratsioone. Raamatu idee tuli naisel sellest, kui ta jälgis oma lapselapse Luna mängusid aias. Autori sõnul on raamatu näol tegemist tõestisündinud muinasjutuga. «See on üks suur seiklus, mis Lunaga aias aset leiab,» ütleb ta.