Mees leidis pandimajast jalgratta tuntud sportlase nimega. «Ratas oli omanikult varastatud»

Rattale on märgitud nimi. Foto: Erakogu

«Minu jaoks oli ohumärgiks just seesamune kirje. Ei ole ebatavaline, et jooksukomplektidele nimi peale kirjutatakse, et võistlusel kasutades, jooksusid vahetades midagi segamini ei läheks. Praegusel juhul olid rattal olevad komponendid sellised, et pandimaja küsitud 150-eurone hinnasilt oleks ilmselt USAs eBay kaudu võinud ka 4–5 korda suurem number olla. Kuna see fakt peegeldas selgemalt sinna viinud inimese teadmatust ratta tegelikust väärtusest, st siinkandis selliseid rattaid sellise ajastu juppidega niisama lihtsalt ei liigu, siis tuli hakata päritolu uurima,» avaldab Joosep Elu24-le.

«Kõige olulisem omaniku seisukohast oleks teha rattast mitmed fotod ja teha rattale mingi eristuv märgis, võib-olla raami alla kriimud. Lõigata nimi sisse on muidugi edasimüügi korras hinna säilitamise koha pealt halb mõte. Aga üldises plaanis mingit sorti mitteajutine lisa kuluks rattale ära, eriti kuna BikeID/NanonID teenus enam Eestis ei toimi,» ütleb ratastega tegelev mees. Seerianumber raami all on kõige tähtsam asi avalduse tegemisel, kuid seda saab kahjuks samuti eemaldada ja ära rikkuda, et ratta «isikutunnus» kaoks.

Puudub ühtne andmebaas

Joosep räägib, et kasutatud rataste parandaja ja edasimüüjana on talle suurimaks probleemiks see, et puudub ühtne andmebaas, kus oleks võimalik kasvõi Facebookist leitud ratast kontrollida, kui müüjal endal pole dokumente kaasa pakkuda.