NARKOTEST JA SEGADUS KOHVRITEGA ⟩ Raadiohääle lennureisi saatis ebaõnn: arvati, et mingisugune megapulber on sees ja loputan kiiresti alla

Retro FMi eetris rääkis Rauno Märks enda perereisist Hispaaniasse, mis ei möödunud sekeldusteta.

«Kuigi oli ka Malaga otselend. Ma mõtlesin, et lapsele meeldib kindlasti rohkem lennukiga maanduda ja õhku tõusta. Tegin Riia vahepeatuse ka. Pärast hakkasin mõtlema, et täitsa loll, miks ma seda üldse tegin,» nentis Rauno.

«Kui me hakkasime oma kohvritega salongi sisenema, siis pandi kleepsud peale ja öeldi, et need lähevad alla. Ma ütlesin, et vahet pole, kus nad on, peaasi et me need ikkagi kätte saame,» meenutas Rauno. Kuigi vahepeatus oli ka Riias, lubati kohvrid otse Tallinna saata.

«Ma pigistasin Riia lennujaamas salatiga nälga välja, kui tuli üks kaasreisija ettevaatlikult, pilk häbelikult maas, et kas teie lapsel oli Miki-Hiire kohver.» Nimelt oli kaasreisija märganud Rauno lapse kohvrit hoopis lennujaama pakilindi kõrval. «Mõtlesin, et mis asja... Maha tulles veel küsisime üle, kas kohvrid reisivad edasi, ja noogutati. Selguski siis, et need olid läinud lindi peale ja kuna lindi pealt me ise neid maha ei tõstnud, tõstis lennujaama töötaja need maha ja pani lindi kõrvale. Need olekski sinna jäänud, kui poleks olnud abivalmis lennureisijat, kes juhtis olukorrale tähelepanu,» nentis Rauno.

Narkotest

Riia lennujaamas tehti raadiohäälele narkotest. «Naine ütles, et see vesi, mis oli mõeldud lennukisse kaasa, on vaja ära visata. Ma ütlesin, et jooks ära, ja siis ma ajasin kiiruga selle endale kurku. Ilmselt arvati, et tüübil on mingisugune megapulber sees, et seda loputatakse praegu kiiresti alla. Tõmmati veel narkotest peale, mingeid näpujälgi ja asju jagasin,» rääkis Rauno läbi naeru. «Samal ajal vilkus tablool «Last call to Tallinas».»