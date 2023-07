KUUM GALERII ⟩ 5MIINUST ning nublu kütsid rallifännidel naha märjaks

Tuurile on oodatud nii mõlema artisti värsked fännid kui ka juba vanad austajad. 5MIINUST ja nublu on lubanud esitada muusikat ka oma hämaramast minevikukataloogist. Erikülalisena on kohal DJ Andres Puusepp, kes näitab ette, kuidas kohalolijad enne kontserte soojaks kütta.

On kirjeldatud, et tegemist on selle suve kuumima tuuriga, kus kohtuvad omavahel higi, pisarad, appihüüded, kirg, lootus, õnn ja hetked, mis suvest suve teevad, aja parima. Uhke show, mis kisub armid lahti ja õmbleb need valesti kokku.