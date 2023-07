VIDEO ⟩ Anneli Lahe reis võttis koletu pöörde: ärkasime karjete peale, vaatepilt oli kohutav

«Ärkasime siis, kui hotellist olid kõik juba minema jooksnud,» sõnab Türki puhkama ja hambaravile lennanud Anneli Elu24-le, et kell pool 4 öösel ärgati karjete peale ning rõdule minnes nägid nad, et vastasmaja hotellis on leegid üleval ja inimesed püüavad hoonest pääseda.

Foto: Kuvatõmmis Facebookist/Külli Rummel/Elu24 kollaaž