Barbie rollis olnud Margot Robbie on varem tunnistanud, et on tõsielusarja «Love Island» suur fänn. Just selles seriaalis tegi 2019. aastal kaasa ka «Barbie» filmis osa saanud Chris Taylor. Mees kutsuti 2020. aastal Robbiega ühe filmi esilinastuse järelpeole ning seal lähenes Robbie ise Taylorile.